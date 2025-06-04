Названы популярные у россиян летние направления внутри страны

В России вырос спрос на перелеты в Горно-Алтайск и Калининградскую область

В России вырос спрос на перелеты в Горно-Алтайск, Калининградскую область и города Дальневосточного федерального округа. Популярные у соотечественников летние направления внутри страны назвали «Известия» со ссылкой на исследование «Циан.Посуточно» и «Туту».

Также востребованы города-миллионники — Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Волгоград и Красноярск.

Ранее россиянам назвали лучшие отели Крыма с песчаными пляжами и системой «все включено». В список вошли «Империя» и «Золотой берег» в Евпатории.

