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17:37, 4 июня 2025Моя страна

Названы популярные у россиян летние направления внутри страны

В России вырос спрос на перелеты в Горно-Алтайск и Калининградскую область
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В России вырос спрос на перелеты в Горно-Алтайск, Калининградскую область и города Дальневосточного федерального округа. Популярные у соотечественников летние направления внутри страны назвали «Известия» со ссылкой на исследование «Циан.Посуточно» и «Туту».

Также востребованы города-миллионники — Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самара, Челябинск, Волгоград и Красноярск.

Ранее россиянам назвали лучшие отели Крыма с песчаными пляжами и системой «все включено». В список вошли «Империя» и «Золотой берег» в Евпатории.

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