Из фильма по Кингу вырезали диалог про смену правительства в России

Из фильма «Жизнь Чака» в России вырезали диалог про смену правительства в стране

Из российской версии фильма «Жизнь Чака» по рассказу Стивена Кинга вырезали диалог о смене правительства в России. Об этом сообщает корреспондент издания «Газета.Ru».

По информации источника, в локализации, продемонстрированной зрителям во время предпоказа картины, из реплики «В России свергли правительство. Случилась четырехдневная война между Индией и Пакистаном. В Германии появился вулкан» пропала первая часть. При этом эта фраза никак не влияет на сценарий и развитие истории.

Известно, что, согласно сюжету «Жизни Чака», все перечисленные события и сам диалог происходят в предсмертных фантазиях героя. Также подобная фраза присутствует в первоисточнике — рассказе американского писателя Стивена Кинга, который известен критикой в адрес российских властей и специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что писатель Стивен Кинг назвал Трампа и Маска предателями из-за любви к президенту России Владимиру Путину. Также автор культовых «Сияния» и «Оно» назвал двух политиков идиотами.