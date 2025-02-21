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12:28, 21 февраля 2025Культура

Стивен Кинг назвал Трампа и Маска предателями из-за любви к Путину

Писатель Стивен Кинг обвинил в предательстве Трампа и Маска из-за Путина
Ольга Коровина

Фото: Mario Tama / Staff / Getty images

Американский писатель Стивен Кинг обвинил в предательстве президента США Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска. Об этом автор «Сияния» и «Оно» сообщил в социальной сети X (бывший Twitter).

Кинг вернулся в соцсеть, принадлежащую Маску, после трех месяцев отсутствия. Из-за победы Трампа на выборах в ноябре 2024-го писатель заявил о токсичной атмосфере в X и покинул платформу, однако теперь вновь обратился к шести миллионам подписчиков.

«Я вернулся! Скучали? Хотел сказать, что Трамп — предатель и идиот, любящий Путина! То же самое касается Илона», — написал Кинг.

За день до этой публикации Стивен обозначил недовольство политикой президента США в социальной сети Bluesky: «Стоило мне подумать, что Трамп не может пасть еще ниже, как он обвинил Украину в войне и назвал Зеленского диктатором».

Ранее писатель призвал отменить церемонию вручения кинопремии «Оскар» из-за разрушительных пожаров в Лос-Анджелесе. При этом многие фанаты не поддержали бойкот Кинга, отметив значение церемонии для местной экономики и возможность создания большого количества рабочих мест для жителей города.

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