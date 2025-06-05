Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:59, 5 июня 2025Экономика

Известный актер рассказал о «ловле дзена» во время уборки и готовки

Актер Насонов: Начал ловить дзен во время уборки после того, как женился
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский актер Юрий Насонов заявил, что начал «ловить дзен» во время уборки и готовки после того, как женился. Об этом он рассказал в интервью журналу WomanHit.

Артист, снявшийся в фильме «Майор Гром: Чумной доктор» и сериалах «Золотое дно» и «Столыпин», отметил, что до совместной жизни с супругой был неряшливым человеком и разбрасывал одежду. «А теперь буквально ловлю дзен, когда убираюсь. Живя с родителями, не особо вдавался в тонкости хозяйства, а теперь, имея собственный дом, я уже ощущаю ответственность, веду себя иначе. Видимо, когда в жизни появляется что-то свое, оно приобретает ценность. Я даже кулинарией увлекся. Пока поварскую книгу не соберу, но завтраки и какие-то вкусные блюда на ужин типа хорошо прожаренного стейка готовлю», — добавил он.

Ранее актер Денис Власенко заявил, что в свободное время предпочитает заниматься ментальным здоровьем вместо домашнего хозяйства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он не мужчина». Бойцы «Ахмата» осудили бизнес-тренера, похищенного в центре Москвы и обвиненного в экстремизме

    Российские власти нашли способ помочь проблемной отрасли

    Помогавшая закупать дроны для ударов по россиянам женщина получила многолетний срок

    В российском городе пенсионер самостоятельно засыпал ямы на дорогах

    Трамп поселил канцлера Германии в знаменитый дом с розовой спальней

    Названы пять методов борьбы с потливостью

    Собиравшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту и назвали ситуацию «полным трешем»

    Для россиян оживили легенды кино

    Врач предупредил об опасности расчесывания мокрых волос

    На Украине придумали реформу по ударам БПЛА вглубь России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости