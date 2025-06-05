Известный актер рассказал о «ловле дзена» во время уборки и готовки

Актер Насонов: Начал ловить дзен во время уборки после того, как женился

Известный российский актер Юрий Насонов заявил, что начал «ловить дзен» во время уборки и готовки после того, как женился. Об этом он рассказал в интервью журналу WomanHit.

Артист, снявшийся в фильме «Майор Гром: Чумной доктор» и сериалах «Золотое дно» и «Столыпин», отметил, что до совместной жизни с супругой был неряшливым человеком и разбрасывал одежду. «А теперь буквально ловлю дзен, когда убираюсь. Живя с родителями, не особо вдавался в тонкости хозяйства, а теперь, имея собственный дом, я уже ощущаю ответственность, веду себя иначе. Видимо, когда в жизни появляется что-то свое, оно приобретает ценность. Я даже кулинарией увлекся. Пока поварскую книгу не соберу, но завтраки и какие-то вкусные блюда на ужин типа хорошо прожаренного стейка готовлю», — добавил он.

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