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19:42, 5 июня 2025Мир

Каллас рассказала о переписывании Украиной истории

Каллас: Украина атаками на Россию переписывает военную историю
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Janis Laizans / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что атака Украины на российские аэродромы «переписывает военную историю». Ее слова приводит «Европейская правда».

«На прошлых выходных мы стали свидетелями атак украинских дронов, которые фактически переписывают военную историю. Речь идет об использовании дронов стоимостью в тысячи долларов для уничтожения самолетов, которые стоят миллионы», — сказала она.

По мнению Каллас, атака Украины была призвана заставить Россию задуматься над необходимостью мира. Она добавила, что считает необходимым увеличить давление на Москву со стороны ЕС.

1 июня несколько российских регионов были атакованы дронами Вооруженных сил Украины. Под удар попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях, причем Сибирь была атакована впервые. Дроны на территории регионов завезли в фурах, из которых и вылетали беспилотники.

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