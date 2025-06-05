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06:30, 5 июня 2025Бывший СССРЭксклюзив

Политолог оценил вероятность участия Китая в переговорном процессе по Украине

Политолог Асафов допустил участие Китая в переговорном процессе по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Позиция Китая по украинскому вопросу, по крайней мере пока, не требует встреч с президентом США Дональдом Трампом и представителями киевского режима, сообщил политолог Александр Асафов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность участия КНР в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

«У Китая довольно ясно сформулирована и выражена позиция по этому вопросу. Китай оказывает поддержку России, как и ряд партнеров по союзу БРИКС, например, и, мне кажется, он представляет себе такое участие необходимым и достаточным», — поделился политолог.

Асафов не счел включение Китая в переговорный процесс необходимым, поскольку он идет довольно конструктивно.

Хотя такое, безусловно, возможно

Александр Асафовполитолог

«Я напомню историю из далекого 2019 года, когда на форуме в Давосе к председателю [КНР] Си [Цзиньпину] подошли представители киевского режима и предложили Китаю поучаствовать в качестве гаранта в урегулировании конфликта в Донбассе на тот момент. Китай отнесся к этому, мягко говоря, с недоумением, но тем не менее такие попытки были», — заключил политолог.

Ранее Politico связало нежелание Си Цзиньпина говорить с американским президентом Дональдом Трампом с ситуацией, произошедшей с украинским лидером Владимиром Зеленским и главой ЮАР Сирилом Рамафосой в Овальном кабинете, когда республиканец устроил своим оппонентам публичные сцены. Издание отмечало, что в КНР обеспокоены его непредсказуемым поведением и полагают, что возможные инциденты могут повлиять на имидж председателя.

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