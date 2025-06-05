Для россиян оживили легенды кино

«Мосфильм» выложил отреставрированную классику в 4K на платформе «VK Видео»

Около полусотни культовых кинокартин из коллекции «Мосфильма» теперь можно посмотреть в высоком разрешении на платформе «VK Видео». Все ленты прошли цифровую реставрацию в формате 4K. Это почти весь список картин, над которыми работали последние два-три года, говорится в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

В подборке советская и российская классика: от «Берегись автомобиля» и «Любовь и голуби» до «Спортлото-82» и «Палаты №6». Зрителям также доступны более свежие ленты — «Анна Каренина. История Вронского», «Владивосток» и «Хитровка. Знак четырех».

«Фильмотека "Мосфильма", насчитывающая более 2,5 тысячи картин — настоящее кинематографическое и культурное достояние, вызывающее огромный интерес не только отечественного, но и зарубежного зрителя», — отметил Евгений Долгих, глава пресс-службы киноконцерна, подчеркнув, что сделать его доступным и сохранить в лучшем качестве является приоритетной задачей.

По словам представителя «VK Видео» Алексея Филатова, «реставрация — это не просто технический процесс, а акт уважения к авторам и зрителям». Он добавил, что платформа стремится создать пространство, где классика будет востребована и открыта новым поколениям, от крупных городов до глубинки.

В общей сложности на «VK Видео» уже размещено около 600 фильмов из коллекции «Мосфильма». Работа над следующими релизами продолжается.

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