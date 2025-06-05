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18:05, 5 июня 2025Силовые структуры

Лидера российской банды схватили прямо на борту самолета

На борту самолета в Иркутской области задержали лидера банды экстремистов
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутской области задержали лидера банды экстремистов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчину схватили на борту самолета. Подозреваемый попытался разбить телефон, чтобы избавиться от доказательств. Кроме главаря группировки, задержали еще восемь человек — его сообщников.

Отмечается, что задержанные были сторонниками запрещенного в России экстремистского движения.

Ранее стало известно, что в Астрахани сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступного сообщества, действовавшего под видом спортивного клуба.

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