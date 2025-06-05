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15:38, 5 июня 2025Мир

Макрон призвал две страны надавить на Россию

Президент Франции Макрон призвал Бразилию и Китай надавить на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yong Teck Lim / Getty Images

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Бразилию и Китай надавить на Россию в вопросе украинского урегулирования. Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, трансляция которой велась на странице Елисейского дворца в соцсети X.

По словам французского лидера, он уже обратился к председателю КНР Си Цзиньпину, чтобы Пекин предпринял дипломатические усилия для оказания давления на Москву. «Сейчас всем нам — европейцам, американцам, китайцам, бразильцам и индийцам — необходимо сделать все, чтобы побудить Россию к прекращению конфликта», — заявил политик, отметив, что Бразилия также может сыграть значимую роль в мирном процессе.

Ранее Макрон заявил, что отсутствие урегулирования по Украине в сжатые сроки подорвет доверие к Европе и США со стороны мира. При этом он уточнил, что способность Запада урегулировать конфликты напрямую влияет на его восприятие другими регионами, включая Азию.

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