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16:19, 30 мая 2025Мир

Макрон заявил о подрыве доверия к Европе из-за Украины

Макрон: Отсутствие урегулирования по Украине подорвет доверие к Европе и США
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Edgar Su / Reuters

Отсутствие урегулирования по Украине в сжатые сроки подорвет доверие к Европе и США со стороны мира. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает агентство Reuters.

«Если США и европейцы не смогут в сжатые сроки урегулировать ситуацию на Украине, я думаю, что доверие к ним, учитывая, что они претендуют на урегулирование любого кризиса в этих регионах, будет очень низким», — указал французский лидер в ходе выступления на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.

При этом Макрон уточнил, что способность Запада урегулировать конфликты напрямую влияет на его восприятие другими регионами, включая Азию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что разглагольствованиям президента Франции Эммануэля Макрона о приверженности мирному процессу по Украине невозможно верить. Она уточнила, что французские солдаты несут службу совместно с подразделениями разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ), что противоречит заверениям французского лидера о желании мирного урегулирования.

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