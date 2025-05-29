Захарова: Разглагольствованиям Макрона о мире на Украине невозможно верить

Разглагольствованиям президента Франции Эммануэля Макрона о приверженности мирному процессу по Украине невозможно верить. Таким мнением в своем Telegram-канале поделилась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Солдаты из Франции, в том числе выходцы из полиции, несут службу совместно с подразделениями разведки ВСУ. (...) После такого заверениям из Парижа, разглагольствованиям Макрона о приверженности мирному процессу совсем не верится», — написала она.

Дипломат обратила внимание на публикацию во французской прессе, основная мысль которой заключается в том, что «мирные переговоры не имеют никакого значения, а французские солдаты уже на службе у киевского режима».

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, речь идет о тактическом боевом подразделении с говорящим названием «Интернациональный реванш», костяк которого составляют французы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия и Франция своими заявлениями по Украине буквально соревнуются, кто сильнее спровоцирует эскалацию. Он отметил, что эти действия Парижа и Берлина мешают усилиям других сторон по урегулированию конфликта на Украине.