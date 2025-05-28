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16:26, 28 мая 2025Мир

В Кремле заявили о соревновании Франции и Германии в провоцировании конфликта

Песков: Германия с Францией соревнуются в провоцировании дальнейшего конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Германия и Франция своими заявлениями по Украине буквально соревнуются, кто сильнее спровоцирует эскалацию. Об этом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В данном случае мы видим, как Германия соревнуется с Францией в "первенстве" по дальнейшему провоцированию войны», — сказал он.

По словам представителя Кремля, эти действия Парижа и Берлина мешают усилиям других сторон по урегулированию конфликта на Украине. Уточняется, что таким образом он прокомментировал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что Берлин поддержит Киев в разработке украинского дальнобойного оружия.

Ранее Песков заявил, что слова Мерца о снятии ФРГ ограничения на дальность ударов Украины по российской территории, лишь провоцируют продолжение украинского конфликта. По его словам, это не что иное, как попытки заставить украинскую армию воевать дальше.

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