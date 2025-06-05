Мать украинского бойца помогла российским военным уничтожить разведгруппу ВСУ

Мать бойца Вооруженных сил Украины, проживающая в Праге, помогла российским военным уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Уточняется, что женщина по фамилии Кронг предоставила личные и персональные данные своего сына Александра, а также проинформировала российских военных о том, что он участвовал в попытке прорыва ВСУ на российскую территорию в районе села Горналь. Кроме того, женщина регулярно пересылала деньги своему сыну, благодаря чему удалось провести пеленгование мобильного телефона одного из членов разведгруппы ВСУ.

После этого подразделение ВСУ попало в засаду российских военных. В ходе операции семь украинских бойцов были взяты в плен, остальные ликвидированы. Судьба Александра Кронга пока остается открытой.

Ранее Минобороны России отчитались о выдавливании остатков подразделений ВСУ за государственную границу. Подразделения группировки войск «Север» освободили село Горналь — последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских военнослужащих.