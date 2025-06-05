Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:54, 5 июня 2025Бывший СССР

Мать украинского бойца помогла ВС России уничтожить разведгруппу ВСУ

Мать украинского бойца помогла российским военным уничтожить разведгруппу ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Мать бойца Вооруженных сил Украины, проживающая в Праге, помогла российским военным уничтожить диверсионно-разведывательную группу ВСУ на границе Сумской и Курской областей. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

Уточняется, что женщина по фамилии Кронг предоставила личные и персональные данные своего сына Александра, а также проинформировала российских военных о том, что он участвовал в попытке прорыва ВСУ на российскую территорию в районе села Горналь. Кроме того, женщина регулярно пересылала деньги своему сыну, благодаря чему удалось провести пеленгование мобильного телефона одного из членов разведгруппы ВСУ.

После этого подразделение ВСУ попало в засаду российских военных. В ходе операции семь украинских бойцов были взяты в плен, остальные ликвидированы. Судьба Александра Кронга пока остается открытой.

Ранее Минобороны России отчитались о выдавливании остатков подразделений ВСУ за государственную границу. Подразделения группировки войск «Север» освободили село Горналь — последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских военнослужащих.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о массированном ударе по военному аэродрому под Харьковом

    Сон летом с включенным вентилятором назвали опасным для здоровья

    Учительница отправила школьнику фотографию обнаженной груди и попалась

    В Чехии представили обновленного «Вампира»

    Экс-сотрудник ФСБ порассуждал о возможности ликвидировать политическую верхушку Украины

    Мать украинского бойца помогла ВС России уничтожить разведгруппу ВСУ

    В Раде высмеяли Ермака из-за фото с госсекретарем США

    Заявившему о невозможности укрыть военные самолеты в ангарах эксперту напомнили о Китае

    Журналист рассказал о начавшейся на Украине «грызне»

    ВСУ ударили по Ростовской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости