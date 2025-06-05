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21:50, 5 июня 2025Ценности

Майли Сайрус в прозрачном платье без бюстгальтера раздала автографы на улице

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: CraSH / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американскую певицу и актрису Майли Сайрус в откровенном наряде сняли на улице в Нью-Йорке, США. Материал приводит Daily Mail.

32-летнюю исполнительницу запечатлели на выходе из автомобиля, когда она раздавала автографы фанатам. Знаменитость предстала перед камерами в прозрачном черном макси-платье с глубоким декольте. При этом она отказалась от бюстгальтера, и сквозь ткань одежды просвечивала обнаженная грудь.

В то же время звезда уложила волосы в высокий пучок и дополнила образ ожерельем в минималистическом стиле и солнцезащитными очками.

Ранее в июне Майли Сайрус призналась в применении спермы лосося ради омоложения.

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