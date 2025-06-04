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18:20, 4 июня 2025Ценности

Майли Сайрус призналась в применении спермы лосося ради омоложения

Екатерина Ештокина
Майли Сайрус

Майли Сайрус. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица и актриса Майли Сайрус призналась в применении спермы лосося ради омоложения. Соответствующий материал публикует People.

32-летняя исполнительница выступала на сцене в баре Bemelmans в Нью-Йорке, где раскрыла публике секреты своей бьюти-рутины. Так, она рассказала зрителям, что тестирует необычное косметическое средство. «Я попробовала эту сперму лосося. Вы слышали об этом? Я попробовала. Странный на вкус, но моя кожа выглядит хорошо», — заявила она.

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По словам звезды, она опробовала продукт в виде маски. «Я никогда не встречала лосося. Он был предварительно упакован. Я даже не знаю, то ли это, что указано на упаковке. Я не знаю, но я чувствую, что моя кожа выглядит хорошо», — иронично заключила певица.

В 2023 году об употреблении спермы лосося для моложавой кожи также рассказала Дженнифер Энистон. Звезда сериала «Друзья» вспомнила, что однажды по совету косметолога попробовала необычную процедуру.

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