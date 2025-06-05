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14:45, 5 июня 2025Мир

Мерц консультировался с иностранными лидерами перед встречей с Трампом

WP: Мерц консультировался с Макроном и Стармером перед переговорами с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц перед переговорами с президентом США Дональдом Трампом консультировался с лидерами других стран о том, как лучше вести себя в Овальном кабинете. Об этом сообщает Washington Post (WP) со ссылкой на дипломатов.

«Мерц консультировался с другими лидерами, у которых были успешные встречи с Трампом, такими как премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, о наилучших способах проведения встреч в Овальном кабинете, где иногда подстерегают засады», — говорится в материале.

Ранее издание El País сообщило, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц тщательно подготовился, чтобы не попасть в «мышеловку» президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции с ним в Овальном кабинете.

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