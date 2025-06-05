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10:24, 5 июня 2025Мир

Мерц захотел любой ценой избежать попадания в «мышеловку» Трампа

El País: Мерц тщательно подготовился, чтобы не попасть в мышеловку Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц тщательно подготовился, чтобы не попасть в «мышеловку» президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции с ним в Овальном кабинете. Об этом пишет El País.

«Он знает, какую опасность представляет собой "спектакль Овального кабинета" — как его называют или боятся в Берлине — реалити-шоу, которому Дональд Трамп жестоко подвергает своих гостей. Для некоторых, украинца Владимира Зеленского или южноафриканца Сирила Рамафосы, это была сцена унизительного обращения вживую и лично. Мышеловка. Мерц хочет любой ценой избежать повторения того же с ним», — говорится в материале.

Газета пишет, что во время встречи с прессой в Овальном кабинете может присутствовать кто угодно: начиная с вице-президента США Джей Ди Вэнса, ранее критиковавшего Европу, и госсекретаря Марко Рубио, заканчивая другими влиятельными лицами и активистами. Канцлер опасается, что они могут спровоцировать его или Трампа, и хочет минимизировать риски.

По словам политолога из Фонда Бертельсманна Даниэлы Шварцер, Мерц «постарается избежать того, что он заранее не подготовил или не продумал».

«Очень важно установить личные отношения с Трампом. И очень важно, чтобы все прошло хорошо, чтобы не было никаких сюрпризов», — отметила она, намекнув на встречи с другими иностранными лидерами.

В конце мая президент США Дональд Трамп на встрече с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой в Белом доме необоснованно обвинил власти африканской страны в якобы геноциде белых южноафриканцев. Президент ЮАР раскритиковал слова американского коллеги.

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