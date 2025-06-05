Минобороны Казахстана прокомментировало данные о неопознанных светящихся объектах в небе

МО Казахстана: Вспышки в небе могут быть метеоритным потоком, угрозы нет

Неопознанные светящиеся объекты в небе над Астаной могут быть метеоритным потоком либо обломками космического аппарата, входящими в атмосферу. Воздушное пространство Казахстана не было нарушено, угрозы для населения нет, так прокомментировало загадочные вспышки Минобороны (МО) Казахстана в Telegram-канале.

«Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или на метеоритный поток. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности», — уточнили в военном ведомстве.

Там добавили, что профильные службы держат ситуацию под контролем. Граждан призвали сохранять спокойствие и ждать официальных разъяснений.

Ранее в сети опубликовали видео с яркими вспышками в небе над Казахстаном. Сразу несколько светящихся объектов летели в неизвестном направлении и скрылись за крышами домов.