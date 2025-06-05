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21:34, 5 июня 2025Бывший СССР

В небе над Казахстаном заметили яркие вспышки

В небе над Казахстаном заметили яркие вспышки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В небе над Казахстаном заметили яркие вспышки. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Яркий объект неизвестного происхождения наблюдали также в России и Киргизии. В Министерстве обороны Казахстана сделали специальное заявление, подчеркнув, что фактов нарушения воздушного пространства на территории страны не зафиксировано.

«Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или метеоритным потоком. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности», — отметили в ведомстве. Граждан Казахстана призвали сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.

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