В небе над Казахстаном заметили яркие вспышки

В небе над Казахстаном заметили яркие вспышки. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

Яркий объект неизвестного происхождения наблюдали также в России и Киргизии. В Министерстве обороны Казахстана сделали специальное заявление, подчеркнув, что фактов нарушения воздушного пространства на территории страны не зафиксировано.

«Данное явление схоже со входящими в атмосферу остатками обломков космического аппарата или метеоритным потоком. Как правило, все они сгорают в плотных слоях атмосферы, не долетая до земной поверхности», — отметили в ведомстве. Граждан Казахстана призвали сохранять спокойствие и не распространять недостоверную информацию.