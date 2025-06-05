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13:13, 5 июня 2025Бывший СССР

Колонна подбитых Abrams в Сумской области попала на видео

Минобороны показали кадры колонны подбитой техники США в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Минобороны России показали видео с колонной подбитой техники США в Сумской области Украины. Данные об этом опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно подбитую технику в сельской местности, среди которой два танка M1 Abrams, два бронетранспортера International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker и ремонтно-эвакуационная машина Challenger.

Ранее в Минобороны также сообщали, что военнослужащие группировки «Север» в Сумской области одержали победу в противостоянии целому ряду украинских отрядов. В их числе бойцы штурмового центра сил специальных операции.

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