Колонна подбитых Abrams в Сумской области попала на видео

Минобороны показали кадры колонны подбитой техники США в Сумской области

Минобороны России показали видео с колонной подбитой техники США в Сумской области Украины. Данные об этом опубликованы в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно подбитую технику в сельской местности, среди которой два танка M1 Abrams, два бронетранспортера International MaxxPro, боевая бронированная машина Stryker и ремонтно-эвакуационная машина Challenger.

Ранее в Минобороны также сообщали, что военнослужащие группировки «Север» в Сумской области одержали победу в противостоянии целому ряду украинских отрядов. В их числе бойцы штурмового центра сил специальных операции.