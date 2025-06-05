В Минобороны рассказали о ходе боев в Сумской области

Минобороны: Российские бойцы нанесли поражение ВСУ в Сумской области

Российские бойцы нанесли поражение соединениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. О ходе боев на севере региона рассказало журналистам Минобороны.

Военнослужащие группировки «Север» одержали победу в противостоянии целому ряду украинских отрядов, в том числе бойцам штурмового центра сил специальных операции, подчеркнули в военном ведомстве. Бои шли в районах населенных пунктов Корчаковка, Варачино, Храповщина, Писаревка, Ворожба и других.

Суточные потери противника превысили 180 человек, отметили в министерстве. Кроме того, были уничтожены четыре артиллерийских орудия и одна единица бронетехники.

Ранее Минобороны рассказало о продвижении в Донецкой народной республике, где российскими войсками был взят под контроль населенный пункт Редкодуб. С успехом войска поздравил министр обороны России Андрей Белоусов.