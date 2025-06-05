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13:45, 5 июня 2025Из жизни

Мотоциклисты попали в аварию из-за аллигатора

В США мотоциклисты врезались в аллигатора на трассе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: FOX 35

В США два мотоциклиста попали в больницу после столкновения с двухметровым аллигатором на трассе. Об этом сообщает FOX 35 Orlando.

Авария произошла в округе Волусия, штат Флорида. 67-летний Кэмерон Гилмор и 25-летняя Брэнди Гросс ехали в группе байкеров. Увидев на дороге аллигатора, мужчина сначала принял его за большую покрышку. Столкновения избежать не удалось, Гилмор и Гросс врезались в рептилию и упали с мотоциклов.

«Я только успела подумать: "Вот дерьмо", — вспоминает Гросс. — Перелетела через руль и приземлилась на траву». Гилмор сломал стопу и пальцы ног, а его спутница получила сотрясение мозга и трещину в запястье.

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Парамедики, прибывшие на место, обнаружили покалеченного аллигатора на обочине — его судьба остается неизвестной. «Теперь меня называют Человек-Аллигатор», — шутит Гилмор. А Гросс, бывшая фанатка футбольной команды Florida Gators («Флоридские аллигаторы»), подумывает сменить спортивные предпочтения.

Ранее сообщалось, что мужчина отбился от аллигатора при помощи спасательного жилета. «Это было как в худшем кошмаре, — позже рассказал пострадавший. — Я чувствовал, как его зубы скользят по жилету (...). Я успел расстегнуть крепления и буквально оставил ему жилет на память».

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