Мужчина отбился от аллигатора при помощи спасательного жилета

В США каякер спас спутницу от аллигатора, отдав ему спасательный жилет

Стали известны подробности нападения аллигатора на группу каякеров в США. Об этом пишет FOX35 Orlando.

Инцидент произошел 4 марта. Группа каякеров сплавлялась в Национальном парке штата Флорида Лейк-Киссимми, США. Их маршрут пролегал по каналу между озером Киссимми и Тигровым озером. На обратном пути в канале Тайгер-Крик двухметровый аллигатор внезапно атаковал группу туристов. Сначала хищник вцепился в весло, которая держала женщина, и мощным рывком перевернул каяк. Когда 38-летняя американка оказалась в воде, аллигатор схватил ее за правый локоть и начал трепать, чтобы оторвать кусок от нее.

Муж пострадавшей бросился на помощь, пытаясь вырвать ее из пасти хищника, но аллигатор не ослаблял хватку. На помощь подоспел другой участник сплава — 42-летний Майкл Родригес. В отчаянной попытке спасти спутницу он подплыл вплотную к аллигатору. Ему удалось привлечь внимание рептилии, и она на секунду разжала челюсти, отпустив жертву. После этого она тут же вцепилась в спасательный жилет мужчины. Родригес попытался отбиться, тыкая пальцами в глаза аллигатору, но это не помогло. Тогда он расстегнул жилет, снял его и, отдав «добычу» хищнику, отплыл в сторону.

«Это было как в худшем кошмаре, — позже рассказывал Родригес. — Я чувствовал, как его зубы скользят по жилету (...). Я успел расстегнуть крепления и буквально оставил ему жилет на память».

Новые фотографии с места происшествия демонстрируют окровавленный жгут на руке пострадавшей. По словам врачей, именно своевременное наложение жгута и наличие жилета спасли женщину от неминуемой ампутации. «Укус пришелся точно в локтевой сустав, но жилет частично смягчил удар, а жгут предотвратил критическую кровопотерю», — пояснил хирург доктор Эрик Ландерс.

Как установило расследование комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды, напавшая самка аллигатора защищала гнездо с детенышами, расположенное в 15 метрах от места происшествия. Власти отмечают, что это уже пятый случай нападения в штате за последние 10 лет, причем второй — в этом сезоне.

Трагическим напоминанием об опасности стал инцидент 6 мая, когда аллигатор растерзал 61-летнюю Синтию Дикема. Женщина сплавлялась по озеру на каноэ.