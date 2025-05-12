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09:57, 12 мая 2025Из жизни

Аллигатор вытащил женщину из каноэ и растерзал ее

В США аллигатор растерзал женщину на озере
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

В штате Флорида, США, аллигатор напал на 61-летнюю женщину, плывущую в каноэ по озеру. Об этом сообщает USA Today.

Сотрудники Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды (FWC) получили сообщение о нападении аллигатора на озере Киссимми. По прибытии они вытащили из воды останки женщины. Оказалось, что с ней на озере был муж. Он выжил.

Сначала в офисе шерифа предполагали, что супруги гребли на каяке. Однако затем сотрудники FWC нашли в воде каноэ. Шерифу удалось установить, что произошло, благодаря рассказу мужчины. По его словам, аллигатор заплыл под каноэ, перевернул его, а затем набросился на женщину и растерзал. Он признался, что пытался спасти жену, но не смог ничего сделать.

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Согласно FWC, на озеро отправили ловца аллигаторов. В комиссии предупредили, что сейчас во Флориде опасно находиться у водоемов, поскольку у рептилий в разгаре брачный сезон. В этот период они становятся более агрессивными.

Ранее сообщалось, что американка едва не стала жертвой аллигатора во время заплыва на каяках. Хищник внезапно выпрыгнул, укусил за руку женщину и стянул с одного из каякеров спасательный жилет.

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