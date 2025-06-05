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22:03, 5 июня 2025Экономика

Москвичам пообещали по-сочински теплое купание

Синоптик Тишковец: Вода в московских водоемах потеплеет до сочинской температуры
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вода в московских водоемах станет по-сочински теплой. Когда ждать комфортной для купания температуры, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Нижнего порога комфорта температура в столичных реках и озерах достигнет в выходные. К 7-8 июню вода в них прогреется до плюс 18-20 градусов. Такие показатели соответствуют температуре воды в курортных Сочи, Туапсе, Анапе и Геленджике, отмечает синоптик. Уже в четверг, 5 июня, температура воды в Москве-реке в районе Звенигорода составляла 18 градусов тепла.

Долго пребывать в воде при такой температуре, однако, Тишковец не рекомендует. Взрослым не стоит купаться дольше 6-11 минут, а детям — дольше трех минут. Заходить в водоем лучше постепенно, подчеркнул метеоролог. От купания стоит отказаться в холодный ветер и накануне грозы.

Ранее москвичам пообещали уютный и нежаркий июнь. В первый летний месяц столбики термометров будут держаться на уровне плюс 15-20 градусов днем, ночью температура не опустится ниже 10-15 градусов тепла.

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