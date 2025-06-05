Командующий НГУ Пивненко: Идентичность Украины лежит в милитаризации общества

Идентичность Украины лежит в милитаризации общества. Такое заявление сделал командующий национальной гвардией Украины (НГУ) Александр Пивненко в интервью на YouTube-канале Анны Максимчук.

«Для себя нужно понимать, что вопрос выживания страны, наша идентичность — это милитаризованное общество», — сказал он.

По его словам, Национальная гвардия при помощи добровольного набора закрывает лишь 30 процентов необходимого числа военнослужащих. Пивненко убежден, что необходима мобилизация для создания резервных войск.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Украина потеряла все экономические и исторические блага, отказавшись от статуса победителей во Второй мировой войны. По его словам, Украина решила отказаться от идентичности ради интеграции с Евросоюзом, который он назвал «лагерем побежденных».