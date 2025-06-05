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11:26, 5 июня 2025Мир

На Западе высказали предположение об ответе России на атаки ВСУ аэродромов

NYT: Россия может ответить бомбардировками на атаку Украины на аэродромы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Москва может ответить бомбардировками на атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских аэродромов. Такое предположение сделал американский политолог, президент и основатель исследовательской и консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Иэн Бреммер, передает The New York Times (NYT).

«Он предсказал, что ответом [президента России Владимира] Путина станут "более тяжелые... бомбардировки украинских городов и инфраструктуры"», — приводит издание слова Бреммера.

Газета пишет, что в атаке на российские аэродромы было задействовано более 100 беспилотников.

1 июня беспилотники ВСУ атаковали несколько российских регионов. Дроны залетели в Мурманскую область, а также поразили несколько объектов в Рязанской области. Кроме того, беспилотники впервые атаковали Иркутскую область.

Вот это да!
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