Названа последняя не желающая повышать военные расходы страна НАТО

ABC: Испания препятствует консенсусу в НАТО по увеличению военных расходов

Испания выступает против увеличения военных расходов до пяти процентов ВВП, чем препятствует достижению консенсуса в НАТО по данному вопросу. Об этом сообщает газета ABC.

«В то время как несколько стран открыто говорят о трудностях в достижении этой цели из-за бюджетных или технических проблем, Испания — единственная страна, которая в настоящее время прямо выступает против [требования увеличить военные расходы]», — отмечает издание.

По его информации, правительство премьер-министра Испании Педро Санчеса выступает не только против самого показателя, но и в целом против установления определенного процента оборонных инвестиций по отношению к ВВП. Учитывая то, что в НАТО все решения принимаются исключительно на основе консенсуса, позиция Мадрида может привести к конфликту Санчеса с президентом США Дональдом Трампом на ближайшем саммите альянса в Гааге, считает издание.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус призвал союзников по НАТО официально объявить на предстоящем саммите в Гааге самой большой угрозой для альянса Россию.