НАТО призвали официально объявить Россию самой большой угрозой

Министр обороны ФРГ Писториус призвал НАТО объявить Россию самой большой угрозой

Союзники по НАТО на предстоящем саммите в Гааге должны официально объявить Россию самой большой угрозой для альянса. К этому призвал министр обороны Германии Борис Писториус, его цитирует Reuters.

По словам главы оборонного ведомства, бундесвер в этих условиях должен увеличить численность на 60 тысяч военнослужащих.

Ранее генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что немецкая армия должна быть полностью готовой к участию в потенциальном конфликте к 2029 году. Отвечая на вопрос о причине выбора данного срока, военный сослался на угрозу якобы возможного нападения России на какую-либо из стран НАТО в этом году.