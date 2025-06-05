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10:37, 5 июня 2025Мир

НАТО призвали официально объявить Россию самой большой угрозой

Министр обороны ФРГ Писториус призвал НАТО объявить Россию самой большой угрозой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Союзники по НАТО на предстоящем саммите в Гааге должны официально объявить Россию самой большой угрозой для альянса. К этому призвал министр обороны Германии Борис Писториус, его цитирует Reuters.

По словам главы оборонного ведомства, бундесвер в этих условиях должен увеличить численность на 60 тысяч военнослужащих.

Ранее генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер заявил, что немецкая армия должна быть полностью готовой к участию в потенциальном конфликте к 2029 году. Отвечая на вопрос о причине выбора данного срока, военный сослался на угрозу якобы возможного нападения России на какую-либо из стран НАТО в этом году.

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