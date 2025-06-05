Названа причина смерти сооснователя группы «Аквариум» Гуницкого

ТАСС: Гуницкий много лет страдал от рака, онкология стала причиной смерти

Сооснователь рок-группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий долгое время страдал от рака, борьба с онкологией стала причиной смерти. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник, близкий к окружению музыканта.

«"Джордж" много лет страдал от рака и проходил курсы химиотерапии», — назвал причину смерти собеседник агентства.

О смерти Гуницкого стало известно днем 5 июня. Музыканту был 71 год.

Гуницкий основал «Аквариум» вместе с Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом) в 1972 году. Известно, что в коллективе он занимался написанием песен, а также играл на ударных и басе.