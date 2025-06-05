Умер сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

Сооснователь группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий умер в возрасте 71 года

Сооснователь культовой музыкальной группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий ушел из жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщил лидер коллектива Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Джордж Гуницкий покинул наш мир. Другого такого не было. Да причтется к свету», — написал уехавший из России из-за специальной военной операции (СВО) музыкант.

Гуницкий основал «Аквариум» вместе с БГ в 1972 году. Известно, что в коллективе он занимался написанием песен, а также играл на ударных и басе.

Ранее стало известно, что один из основателей «Аквариума» Анатолий «Джордж» Гуницкий страдал от тяжелого заболевания. Подробностей о состоянии его здоровья не было, однако его коллега по группе просил помолиться за артиста.