NYT: Украинская миссия канцлера ФРГ Мерца в Вашингтоне провалилась

«Украинская» миссия канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Вашингтоне провалилась. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание пишет, что канцлер Германии прибыл в Вашингтон в надежде убедить американского лидера Дональда Трампа сыграть более активную роль в защите Украины. Однако он получил совершенно другой ответ: Трамп фактически развел руками, заявив, что сейчас США ничего не могут сделать, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной, уточняет издание.

Ранее немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что в ходе визита в Соединенные Штаты Мерц может попытаться вернуть президента США в «лагерь европейцев».