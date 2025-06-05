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22:53, 5 июня 2025Мир

Раскрыта провалившаяся цель Мерца на переговорах с Трампом

NYT: Украинская миссия канцлера ФРГ Мерца в Вашингтоне провалилась
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Украинская» миссия канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Вашингтоне провалилась. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание пишет, что канцлер Германии прибыл в Вашингтон в надежде убедить американского лидера Дональда Трампа сыграть более активную роль в защите Украины. Однако он получил совершенно другой ответ: Трамп фактически развел руками, заявив, что сейчас США ничего не могут сделать, чтобы положить конец войне между Россией и Украиной, уточняет издание.

Ранее немецкий политолог Александр Рар подчеркнул, что в ходе визита в Соединенные Штаты Мерц может попытаться вернуть президента США в «лагерь европейцев».

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