Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:15, 4 июня 2025Мир

На Западе раскрыли цель визита Мерца к Трампу

Политолог Рар: Мерц будет пытаться вернуть Трампа в лагерь европейцев
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе своего визита в Вашингтон будет пытаться вернуть президента США Дональда Трампа в лагерь европейцев. Об этом заявил газете «Взгляд» немецкий политолог Александр Рар.

«[Мерц] всеми силами, трюками, мольбой будет пытаться вернуть Трампа в лагерь европейцев, а это означает — усилить давление на Москву, ввести новые рестрикции против нее и укрепить помощь Украине», — сказал он.

По мнению эксперта, глава Белого дома не поддастся давлению Мерца и «никогда не будет плясать под дудку европейцев». В то же время, считает Рар, Трамп может воспользоваться моментом, чтобы одновременно укорить европейских лидеров за их позицию по украинскому урегулированию и надавить на Россию для ускорения мирных переговоров.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источник в немецком правительстве сообщило, что Мерц не намерен препираться с Трампом во время предстоящего визита в Вашингтон. Мерц и Трамп встретятся 5 июня в Белом доме и обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также торгово-экономическую политику.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Взрыв действительно был». Кремль подтвердил атаку Киева на Крымский мост

    В российском городе определились с памятником Балабанову

    В СПЧ фразой о едином законе отреагировали на похищение бизнес-тренера

    Авиабомба ударила по предприятию в Сумской области

    Стало известно о переброске бригад теробороны ВСУ под Константиновку

    Автогигант решил отозвать почти полмиллиона внедорожников

    Солистка «А'Студио» спровоцировала слухи о четвертой беременности

    У Трампа заметили признаки охлаждения к российско-украинскому конфликту

    Врач назвала порядок действий при контакте с борщевиком

    Комика признали террористом в России после шутки над инвалидом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости