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15:51, 5 июня 2025Экономика

Названа цена купленного Самойловой заброшенного советского пансионата

PostNews: Оксана Самойлова купила заброшенный пансионат за 45 миллионов рублей
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Блогер и предприниматель, жена рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) Оксана Самойлова купила заброшенный советский пансионат в Московской области за 45 миллионов рублей. Примерную цену объекта назвал Telegram-канал PostNews.

Речь идет об одной из частей деревни Старая Руза в Рузском районе Подмосковье, ранее принадлежавшей Дому творчества композиторов. Площадь приобретенного звездой участка составляет около 11 гектаров. Он расположен на окраине деревни, полностью окружен лесом и выходит к Москве-реке.

Автор поста уточнил, что в 1980-е годы здесь действительно находились пансионат и пионерский лагерь. Помимо этого, в этом же населенном пункте разместились дачи известных композиторов, таких как Александр Зацепин и Эдуард Артемьев. Известно, что, находясь тут, они написали музыку для фильмов «Солярис» и «Раба любви».

Между тем, по информации PostNews, Самойлова и Джиган не собираются сохранять советское наследие. Вскоре после приобретения участка они начали сносить большинство заброшенных зданий, которые находились на территории.

Накануне блогер сообщила подписчикам о покупке заброшенного советского санатория. Звезда призналась, что мечтает построить на этом месте «ферму приключений». По ее словам, там будет много развлечений для детей, в том числе жизнь в сафари-тентах, времяпрепровождение с оленями, альпаками, курами, коровами, кроликами и енотами на свободном выгуле, а также самостоятельное выращивание экологически чистых продуктов.

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