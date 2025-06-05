Обвиняемый в попытке организовать расправу российский миллиардер высказался о преступлении

Миллиардер Цимбаев отказался признавать вину в попытке организовать убийство

Миллиардер и один из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в Москве Валерий Цимбаев отказался признавать вину в попытке организовать расправу в 2003 году. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания Цимбаев заявил, что не знаком ни с другим обвиняемым Олегом Рамазановым, ни с бывшим советником председателя Контрольно-счетной палаты Москвы Александром Ревзиным, который проходит по делу потерпевшим.

Ранее стало известно, что следователи предъявили Цимбаеву обвинение. По версии следствия, в 2003 году миллиардер нанял членов банды и бывших сотрудников СОБР «Рысь» для реализации расправы над Ревзиным.