Отсидевшая за контрабанду наркотиков модель отдохнула в бикини на пляже

Отсидевшую за контрабанду наркотиков модель Макколлум засняли в бикини на пляже

Британская модель Микаэлла Макколлум, которая отсидела 2,5 года в тюрьме Перу за контрабанду наркотиков, попала в объектив папарацци в откровенном образе. Снимки публикует Daily Mail.

31-летнюю блогершу засняли во время отдыха на пляже испанского Бенидорма в бикини из ассортимента французского модного дома Louis Vuitton розового цвета. Манекенщицу запечатлели у моря с распущенными волосами. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсерша отказалась от макияжа.

В 2013 году Микаэлла Макколлум и ее подруга Мелисса Рид попали в перуанскую тюрьму за контрабанду наркотиков. В багаже у Макколлум и Рид нашли 12 килограммов кокаина на общую сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов (сегодня это было бы 2,1 миллиона фунтов стерлингов). Девушки заявили, что на Ибице их захватили некие люди из колумбийского картеля, однако сторона обвинения сразу заподозрила обман в рассказе задержанных. В итоге британкам дали по шесть лет тюрьмы. Спустя два с половиной года — в начале 2016-го — обеих выпустили по УДО, а еще через некоторое время разрешили покинуть территорию Перу.