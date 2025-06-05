Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:18, 5 июня 2025Ценности

Отсидевшая за контрабанду наркотиков модель отдохнула в бикини на пляже

Отсидевшую за контрабанду наркотиков модель Макколлум засняли в бикини на пляже
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Британская модель Микаэлла Макколлум, которая отсидела 2,5 года в тюрьме Перу за контрабанду наркотиков, попала в объектив папарацци в откровенном образе. Снимки публикует Daily Mail.

Материалы по теме:
«Это смог бы провернуть даже ребенок» Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
«Это смог бы провернуть даже ребенок»Как отчаявшийся человек случайно совершил самую громкую кражу в истории Австрии
16 сентября 2022
«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали» Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
«Я не жалею, что воровала. Я жалею, что меня поймали»Как воровка всю жизнь крала драгоценности на миллионы долларов, но попалась на краже продуктов
18 апреля 2021

31-летнюю блогершу засняли во время отдыха на пляже испанского Бенидорма в бикини из ассортимента французского модного дома Louis Vuitton розового цвета. Манекенщицу запечатлели у моря с распущенными волосами. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсерша отказалась от макияжа.

В 2013 году Микаэлла Макколлум и ее подруга Мелисса Рид попали в перуанскую тюрьму за контрабанду наркотиков. В багаже у Макколлум и Рид нашли 12 килограммов кокаина на общую сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов (сегодня это было бы 2,1 миллиона фунтов стерлингов). Девушки заявили, что на Ибице их захватили некие люди из колумбийского картеля, однако сторона обвинения сразу заподозрила обман в рассказе задержанных. В итоге британкам дали по шесть лет тюрьмы. Спустя два с половиной года — в начале 2016-го — обеих выпустили по УДО, а еще через некоторое время разрешили покинуть территорию Перу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Земля шевелится и стонет». По учебному полигону ВСУ под Полтавой нанесен мощный удар, в подполье сообщили о сотнях погибших

    Глава Дагестана фразой «мягко говоря, перестарались» оценил одно решение чиновников

    Российская фигуристка показала фото в топе с откровенным декольте

    В Британии оценили результаты атак Украины на российские аэродромы

    Меньше половины россиян понадеялись на снижение ключевой ставки

    Минобороны раскрыло подробности ночных попыток атак ВСУ на Россию

    Россиянам напомнили о риске изъятия земельных участков

    Россиян предупредили об опасных в жару напитках

    Apple создала наушники с лазером

    Девушка узнала сексуальную фантазию бойфренда и тут же порвала с ним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости