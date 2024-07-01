«Запредельный идиотизм». Девушка попалась с 12 килограммами кокаина и теперь выступает со звездами. Как такое возможно?

В начале июня в Великобритании разразился скандал. Телеканал Channel 4 объявил, что в очередном сезоне программы Celebrity SAS: Who Dares Wins примет участие 30-летняя Микаэлла Макколлум — модель и блогерша с сотней тысяч подписчиков в социальных сетях. Многих поклонников программы это возмутило. Обычно в ней участвуют певцы, футболисты и прочие народные любимцы. Макколлум относится совсем к другой категории знаменитостей. В 2013 году они с подругой попали в перуанскую тюрьму за контрабанду наркотиков, она прославилась на весь мир, с тех пор успела отсидеть срок, освободиться, написать мемуары и снова прославиться.
Кого называют перуанской двойкой
24 июня таблоид Daily Star сообщил, что Макколлум вернулась к своим социальным сетям после двухнедельного перерыва на телевизионные съемки. Она опубликовала серию снимков в купальнике, на которых катается на яхте и «выглядит потрясающе». Поклонники бросились осыпать женщину комплиментами.
Со стороны все это выглядит так, будто Макколлум типичная современная интернет-звезда, которая непонятно откуда взялась и завоевала популярность благодаря полуэротическим фотосессиям или советам по уходу за кожей. Однако с ней все несколько сложнее.
6 августа 2013 года в международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в Лиме задержали 20-летнюю Микаэллу Макколлум из Северной Ирландии и ее ровесницу Мелиссу Рид из Шотландии. Британок, которые пытались улететь в Мадрид, подвергли «унизительному досмотру» прямо в зале аэропорта, о чем позже Макколлум написала в своих мемуарах You'll Never See Daylight Again («Ты тут сгниешь»).
Подбежали две женщины и начали сдирать с меня одежду. Я думала, что ничего хуже, чем позорно идти через зал вылета под конвоем, не бывает. Но пребывание там обнаженной открыло новые глубины унижения
В багаже у Макколлум и Рид нашли 12 килограммов кокаина на общую сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов (сегодня это было бы 2,1 миллиона фунтов стерлингов, то есть почти 239 миллионов рублей).
Макколлум и Рид обвинили в своем похищении колумбийский картель
Сразу же после ареста выяснилось, что девушки прибыли в Перу с Ибицы за неделю до ареста. Там обе подрабатывали в ночных клубах официантками. Полицию задержание британок не очень удивило — иностранцы довольно часто пытались подзаработать, перевозя наркотики в Европу. Но вот сами девушки вместо того, чтобы каяться и просить суд о снисхождении, внезапно выдали историю, достойную мафиозного триллера.
Никаких денег ей не предлагали. Ее захватили и удерживали насильно. Сейчас она готова рассказать полиции все в подробностях
Макколлум и Рид заявили, что на Ибице их захватили некие люди из колумбийского картеля. Бандитов было 14, они были вооружены и, отдельно подчеркнули девушки, очень страшные. Затем они якобы отобрали у британок паспорта и разными рейсами вывезли в Перу, где насильно заставили стать курьерами, которые возят запрещенные вещества в багаже, под одеждой, а иногда и внутри себя.
И действительно, с Ибицы девушки просто исчезли. Макколлум даже успели объявить в розыск на родине. Когда отец Рид прилетел в Перу, в полицейском участке она бросилась ему на грудь и прошептала: «Они заставили меня…» Британка заявила, что познакомилась с неким соотечественником, который обманом заманил ее на встречу с колумбийцами. Там ей «приставили пистолет к голове и приказали лететь в Перу».
Выбирать нужно было из двух вариантов. Или сделать то, что мне сказали, и надеяться вернуться в Испанию или попытаться бежать и быть убитой на месте
Макколлум рассказала примерно такую же историю.
Полиция не поверила истории британок
Однако сторона обвинения сразу заподозрила, что что-то в их истории не сходится. Принимать их слова на веру, например, сразу же отказался начальник полиции Ибицы.
Исходя из собственного опыта, я очень сомневаюсь, что девушек заставили это сделать. В частности, на въезде в Южную Америку они должны были пройти несколько уровней проверки
Перуанские полицейские тоже не спешили сочувствовать иностранкам. Они потянули за ниточки контактов среди наркоторговцев и о фантастическом похищении ничего не узнали.
Зато появилась информация, что Макколлум и Рид могли посулить приличное вознаграждение за нарковояж, а потом сдать полиции. Суть уловки была в том, чтобы под прикрытием шумихи вокруг двух пойманных с поличным британок, на тот же рейс проскользнули бы один или несколько курьеров с куда более крупным грузом веществ.
Бывали случаи, когда на один рейс сажали до трех пар курьеров, которые везли наличность или наркотики из Южной Америки в Европу. Они не знали друг о друге, и одну пару специально подставляли
Кроме того, опросы приятелей Макколлум на Ибице быстро разрушили ее образ невинной работящей девушки, ставшей жертвой страшных обстоятельств. Выяснилось, что она вела на острове крайне разнузданную жизнь, не вылезала с вечеринок, а увидеть ее трезвой было практически невозможно.
Рид позже призналась, что была зависима сразу от трех видов веществ. Более того, она заявила, что не нуждалась в деньгах, а в наркокурьеры пошла только ради того, «чтобы бросить себе вызов» и повыпендриваться перед приятелями. Много позже, уже после освобождения, она описывала эту часть своей жизни как «движение вниз по спирали».
Макколлум и Рид дали по шесть лет тюрьмы
Макколлум и Рид грозило по 15 лет лишения свободы. Британки некоторое время цеплялись за версию о неуловимых похитителях, но в итоге сознались, что за перевозку им посулили по четыре тысячи фунтов стерлингов, и пошли они на преступление осознанно. Хотя не очень понятно, насколько это слово уместно: Макколлум позже говорила, что думала, будто Лима — это город на другом конце Испании.
Впрочем, история девушек была отчасти правдивой. Они действительно познакомились в Испании с молодым британцем Дейви, который свел их с «тощим парнем из Колумбии» по имени Матео. Тот предложил подзаработать, и обе согласились. Макколлум ради денег, а Рид ради приключений и бравады.
В вышедшем на Netflix в 2021 году документальном фильме High: Confessions of an Ibiza Drug Mule («Под кайфом: признания наркокурьерши с Ибицы») их поведение было без затей названо «идиотизмом от начала до конца»
В декабре 2013 года британкам дали по шесть лет тюрьмы. Спустя два с половиной года — в начале 2016-го — обеих выпустили по УДО, а еще через некоторое время разрешили покинуть территорию Перу.
После отсидки карьера Макколлум пошла в гору
В 2020-м году Макколлум написала книгу «Ты тут сгниешь», где подробно описала все события, связанные с арестом и заключением. Она утверждала, что за решеткой подвергалась нападкам «насильниц и душегубок», а потом начала стричь их и даже основала собственный тюремный салон красоты.
Британка утверждает, что зарабатывала сумму равную примерно 250 фунтам стерлингов в неделю и превратилась в местного авторитета. Она даже не убирала за собой — этим занимались за плату другие заключенные. Более того, она подкупила тюремщиц, которые достали ей мобильный телефон. В общем, за решеткой ее жизнь сложилась вполне успешно. С годами она стала достаточно трезво относиться к перуанским приключениям.
Честно говоря, я не думала о каких-то последствиях: для общества, для себя, для родных. Я тогда вообще не думала. Это была запредельная глупость
Выйдя на свободу, Макколлум начала выкладывать в социальных сетях свои гламурные фото и добилась успеха: у нее более 100 тысяч подписчиков и автобиографический бестселлер. В фильме Netflix 2021 года именно Макколлум стала главной рассказчицей. В 2018-м она родила близнецов после краткосрочного романа и теперь выступает в образе заботливой модели-матери. Личность отца Микаэлла не раскрывает.
Рид предпочла забыть о преступном прошлом
У Рид все сложилось совсем иначе. Она не пожелала воспользоваться новоприобретенной сомнительной славой как ступенькой в новую жизнь и после освобождения почти не общалась с прессой. Еще за решеткой у нее появился возлюбленный — соотечественник по имени Гас.
Он путешествовал по Южной Америке, когда узнал, что случилось, и связался с ней в тюрьме. Она согласилась, чтобы он приехал, и они полюбили друг друга. Мелисса говорила, что не выдержала бы все это без него
После возвращения в Шотландию Рид с Гасом съехались и, по словам соседей, были очень счастливы. Девушка старалась забыть о случившемся, однако репортеры и поклонники продолжали донимать ее. Это раздражало Гаса. В июне 2023 года появилась информация, что они расстались.
Она выглядит очень милой, веселой девушкой. Всегда готова поболтать с соседями, всегда очень вежливая. Судя по всему, она полностью изменила свою жизнь
И это действительно неожиданный поворот для тех, кто знал Рид десять лет назад. Ведь именно она постоянно находилась в наркотическом угаре и пошла на преступление, чтобы покрасоваться перед приятелями.
По неподтвержденным данным, Рид теперь работает в благотворительной организации, тихо живет в родном Килмарноке и с ужасом вспоминает о событиях 10-летней давности.
Откровенно говоря, я думаю, что если бы продолжала в том же духе, то давно была бы мертва. Я никогда не беспокоилась, что меня поймают. Вообще не задумывалась над тем, что делаю. Мне хотелось быть большой и важной, а я такой не являюсь
Как бы то ни было, один из самых громких международных скандалов, связанных с наркотрафиком, полностью изменил жизнь обеих его участниц. А плоды своего «запредельного идиотизма» они сумели так или иначе использовать себе во благо.