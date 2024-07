«Запредельный идиотизм». Девушка попалась с 12 килограммами кокаина и теперь выступает со звездами. Как такое возможно?

Приглашение наркокурьерши в популярное британское телешоу вызвало скандал

В начале июня в Великобритании разразился скандал. Телеканал Channel 4 объявил, что в очередном сезоне программы Celebrity SAS: Who Dares Wins примет участие 30-летняя Микаэлла Макколлум — модель и блогерша с сотней тысяч подписчиков в социальных сетях. Многих поклонников программы это возмутило. Обычно в ней участвуют певцы, футболисты и прочие народные любимцы. Макколлум относится совсем к другой категории знаменитостей. В 2013 году они с подругой попали в перуанскую тюрьму за контрабанду наркотиков, она прославилась на весь мир, с тех пор успела отсидеть срок, освободиться, написать мемуары и снова прославиться.

Кого называют перуанской двойкой

24 июня таблоид Daily Star сообщил, что Макколлум вернулась к своим социальным сетям после двухнедельного перерыва на телевизионные съемки. Она опубликовала серию снимков в купальнике, на которых катается на яхте и «выглядит потрясающе». Поклонники бросились осыпать женщину комплиментами.

Со стороны все это выглядит так, будто Макколлум типичная современная интернет-звезда, которая непонятно откуда взялась и завоевала популярность благодаря полуэротическим фотосессиям или советам по уходу за кожей. Однако с ней все несколько сложнее.

6 августа 2013 года в международном аэропорту имени Хорхе Чавеса в Лиме задержали 20-летнюю Микаэллу Макколлум из Северной Ирландии и ее ровесницу Мелиссу Рид из Шотландии. Британок, которые пытались улететь в Мадрид, подвергли «унизительному досмотру» прямо в зале аэропорта, о чем позже Макколлум написала в своих мемуарах You'll Never See Daylight Again («Ты тут сгниешь»).

Подбежали две женщины и начали сдирать с меня одежду. Я думала, что ничего хуже, чем позорно идти через зал вылета под конвоем, не бывает. Но пребывание там обнаженной открыло новые глубины унижения Микаэлла Макколлум из книги You'll Never See Daylight Again

В багаже у Макколлум и Рид нашли 12 килограммов кокаина на общую сумму 1,5 миллиона фунтов стерлингов (сегодня это было бы 2,1 миллиона фунтов стерлингов, то есть почти 239 миллионов рублей).

Лима Фото: Leon petrosyan / Wikimedia Commons

Макколлум и Рид обвинили в своем похищении колумбийский картель

Сразу же после ареста выяснилось, что девушки прибыли в Перу с Ибицы за неделю до ареста. Там обе подрабатывали в ночных клубах официантками. Полицию задержание британок не очень удивило — иностранцы довольно часто пытались подзаработать, перевозя наркотики в Европу. Но вот сами девушки вместо того, чтобы каяться и просить суд о снисхождении, внезапно выдали историю, достойную мафиозного триллера.

Никаких денег ей не предлагали. Ее захватили и удерживали насильно. Сейчас она готова рассказать полиции все в подробностях Питер Мэдден адвокат Микаэллы Макколлум

Макколлум и Рид заявили, что на Ибице их захватили некие люди из колумбийского картеля. Бандитов было 14, они были вооружены и, отдельно подчеркнули девушки, очень страшные. Затем они якобы отобрали у британок паспорта и разными рейсами вывезли в Перу, где насильно заставили стать курьерами, которые возят запрещенные вещества в багаже, под одеждой, а иногда и внутри себя.

Фото: Fernando Vergara / AP

И действительно, с Ибицы девушки просто исчезли. Макколлум даже успели объявить в розыск на родине. Когда отец Рид прилетел в Перу, в полицейском участке она бросилась ему на грудь и прошептала: «Они заставили меня…» Британка заявила, что познакомилась с неким соотечественником, который обманом заманил ее на встречу с колумбийцами. Там ей «приставили пистолет к голове и приказали лететь в Перу».

Выбирать нужно было из двух вариантов. Или сделать то, что мне сказали, и надеяться вернуться в Испанию или попытаться бежать и быть убитой на месте Мелисса Рид показания, данные в 2013 году

Макколлум рассказала примерно такую же историю.

Полиция не поверила истории британок

Однако сторона обвинения сразу заподозрила, что что-то в их истории не сходится. Принимать их слова на веру, например, сразу же отказался начальник полиции Ибицы.

Исходя из собственного опыта, я очень сомневаюсь, что девушек заставили это сделать. В частности, на въезде в Южную Америку они должны были пройти несколько уровней проверки Альберто Ариан Барилла начальник полиции острова Ибица в 2013 году

Перуанские полицейские тоже не спешили сочувствовать иностранкам. Они потянули за ниточки контактов среди наркоторговцев и о фантастическом похищении ничего не узнали.

Зато появилась информация, что Макколлум и Рид могли посулить приличное вознаграждение за нарковояж, а потом сдать полиции. Суть уловки была в том, чтобы под прикрытием шумихи вокруг двух пойманных с поличным британок, на тот же рейс проскользнули бы один или несколько курьеров с куда более крупным грузом веществ.

Бывали случаи, когда на один рейс сажали до трех пар курьеров, которые везли наличность или наркотики из Южной Америки в Европу. Они не знали друг о друге, и одну пару специально подставляли близкий к расследованию источник издания Daily Star

Микаэлла Макколлум и Мелисса Рид после ареста Фото: Peruvian National Police / Handout / Reuters

Кроме того, опросы приятелей Макколлум на Ибице быстро разрушили ее образ невинной работящей девушки, ставшей жертвой страшных обстоятельств. Выяснилось, что она вела на острове крайне разнузданную жизнь, не вылезала с вечеринок, а увидеть ее трезвой было практически невозможно.

Рид позже призналась, что была зависима сразу от трех видов веществ. Более того, она заявила, что не нуждалась в деньгах, а в наркокурьеры пошла только ради того, «чтобы бросить себе вызов» и повыпендриваться перед приятелями. Много позже, уже после освобождения, она описывала эту часть своей жизни как «движение вниз по спирали».

Макколлум и Рид дали по шесть лет тюрьмы

Макколлум и Рид грозило по 15 лет лишения свободы. Британки некоторое время цеплялись за версию о неуловимых похитителях, но в итоге сознались, что за перевозку им посулили по четыре тысячи фунтов стерлингов, и пошли они на преступление осознанно. Хотя не очень понятно, насколько это слово уместно: Макколлум позже говорила, что думала, будто Лима — это город на другом конце Испании.

Впрочем, история девушек была отчасти правдивой. Они действительно познакомились в Испании с молодым британцем Дейви, который свел их с «тощим парнем из Колумбии» по имени Матео. Тот предложил подзаработать, и обе согласились. Макколлум ради денег, а Рид ради приключений и бравады.

В вышедшем на Netflix в 2021 году документальном фильме High: Confessions of an Ibiza Drug Mule («Под кайфом: признания наркокурьерши с Ибицы») их поведение было без затей названо «идиотизмом от начала до конца»

Микаэлла Макколлум и Мелисса Рид в суде Фото: Mariana Bazo / Reuters

В декабре 2013 года британкам дали по шесть лет тюрьмы. Спустя два с половиной года — в начале 2016-го — обеих выпустили по УДО, а еще через некоторое время разрешили покинуть территорию Перу.

После отсидки карьера Макколлум пошла в гору

В 2020-м году Макколлум написала книгу «Ты тут сгниешь», где подробно описала все события, связанные с арестом и заключением. Она утверждала, что за решеткой подвергалась нападкам «насильниц и душегубок», а потом начала стричь их и даже основала собственный тюремный салон красоты.

Британка утверждает, что зарабатывала сумму равную примерно 250 фунтам стерлингов в неделю и превратилась в местного авторитета. Она даже не убирала за собой — этим занимались за плату другие заключенные. Более того, она подкупила тюремщиц, которые достали ей мобильный телефон. В общем, за решеткой ее жизнь сложилась вполне успешно. С годами она стала достаточно трезво относиться к перуанским приключениям.

Честно говоря, я не думала о каких-то последствиях: для общества, для себя, для родных. Я тогда вообще не думала. Это была запредельная глупость Микаэлла Макколлум интервью Good Morning Britain, 2019 год

Микаэлла Макколлум, июнь 2024 года Фото: @michaella_mccollum

Выйдя на свободу, Макколлум начала выкладывать в социальных сетях свои гламурные фото и добилась успеха: у нее более 100 тысяч подписчиков и автобиографический бестселлер. В фильме Netflix 2021 года именно Макколлум стала главной рассказчицей. В 2018-м она родила близнецов после краткосрочного романа и теперь выступает в образе заботливой модели-матери. Личность отца Микаэлла не раскрывает.

Рид предпочла забыть о преступном прошлом

У Рид все сложилось совсем иначе. Она не пожелала воспользоваться новоприобретенной сомнительной славой как ступенькой в новую жизнь и после освобождения почти не общалась с прессой. Еще за решеткой у нее появился возлюбленный — соотечественник по имени Гас.

Он путешествовал по Южной Америке, когда узнал, что случилось, и связался с ней в тюрьме. Она согласилась, чтобы он приехал, и они полюбили друг друга. Мелисса говорила, что не выдержала бы все это без него источник Daily Mail

После возвращения в Шотландию Рид с Гасом съехались и, по словам соседей, были очень счастливы. Девушка старалась забыть о случившемся, однако репортеры и поклонники продолжали донимать ее. Это раздражало Гаса. В июне 2023 года появилась информация, что они расстались.

Она выглядит очень милой, веселой девушкой. Всегда готова поболтать с соседями, всегда очень вежливая. Судя по всему, она полностью изменила свою жизнь источник Daily Mail

И это действительно неожиданный поворот для тех, кто знал Рид десять лет назад. Ведь именно она постоянно находилась в наркотическом угаре и пошла на преступление, чтобы покрасоваться перед приятелями.

По неподтвержденным данным, Рид теперь работает в благотворительной организации, тихо живет в родном Килмарноке и с ужасом вспоминает о событиях 10-летней давности.

Откровенно говоря, я думаю, что если бы продолжала в том же духе, то давно была бы мертва. Я никогда не беспокоилась, что меня поймают. Вообще не задумывалась над тем, что делаю. Мне хотелось быть большой и важной, а я такой не являюсь Мелисса Рид

Мелисса Рид после освобождения в 2016 году Фото: Janine Costa / Reuters

Как бы то ни было, один из самых громких международных скандалов, связанных с наркотрафиком, полностью изменил жизнь обеих его участниц. А плоды своего «запредельного идиотизма» они сумели так или иначе использовать себе во благо.