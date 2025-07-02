Женщина попыталась заняться сексом с отпирающимся таксистом

В тайском городе Удонтхани девушка отказалась платить за проезд на мототакси и предложила водителю секс вместо денег. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

23-летний таксист привез пассажирку по адресу и попросил заплатить 40 батов (около ста рублей). Та ответила, что у нее нет денег и убежала в общежитие. Затем она прислала ему сообщение, в котором пригласила зайти к ней и заняться сексом. Таксист отказался и вызвал полицию. После недолгого ожидания из здания вышел мужчина и заплатил за девушку.

Полицейские, прибывшие по вызову, опросили всех участников инцидента. Мужчина, оплативший проезд, заявил, что не знаком с девушкой и просто пожалел ее. Сама виновница переполоха объяснила свое предложение одиночеством и надеждой, что таксист составит ей компанию.

Ее 72-летняя бабушка, с которой также встретились сотрудники полиции, считает, что девушка употребляет наркотики и страдает от проблем с психикой.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда угнала такси после того, как водитель отказался заниматься с ней сексом. Ее поймали и обвинили в краже. Женщине грозило тюремное заключение сроком до пяти лет.