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02:00, 2 июля 2025Из жизни

Женщина попыталась заняться сексом с отпирающимся таксистом

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: CatwalkPhotos / Shutterstock / Fotodom

В тайском городе Удонтхани девушка отказалась платить за проезд на мототакси и предложила водителю секс вместо денег. Об этом сообщает издание Bangkok Post.

23-летний таксист привез пассажирку по адресу и попросил заплатить 40 батов (около ста рублей). Та ответила, что у нее нет денег и убежала в общежитие. Затем она прислала ему сообщение, в котором пригласила зайти к ней и заняться сексом. Таксист отказался и вызвал полицию. После недолгого ожидания из здания вышел мужчина и заплатил за девушку.

Полицейские, прибывшие по вызову, опросили всех участников инцидента. Мужчина, оплативший проезд, заявил, что не знаком с девушкой и просто пожалел ее. Сама виновница переполоха объяснила свое предложение одиночеством и надеждой, что таксист составит ей компанию.

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Ее 72-летняя бабушка, с которой также встретились сотрудники полиции, считает, что девушка употребляет наркотики и страдает от проблем с психикой.

Ранее сообщалось, что жительница Таиланда угнала такси после того, как водитель отказался заниматься с ней сексом. Ее поймали и обвинили в краже. Женщине грозило тюремное заключение сроком до пяти лет.

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