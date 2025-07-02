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01:40, 2 июля 2025Россия

Раскрыта возможность отправки на СВО бывшего замглавы Минобороны

Адвокат экс-замглавы Минобороны Иванова допустил отправку подопечного на СВО
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Petrov Sergey /GlobalLookPress

Осужденный за растрату бывший заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов не отказался бы оказать помощь российским бойцам на СВО, если была бы возможность. Об этом изданию Daily Storm заявил его адвокат Мурад Мусаев.

Защитник экс-чиновника добавил, что данный вопрос пока на повестке дня не стоит, однако такой вариант может быть рассмотрен подопечным. По словам Мусаева, его подзащитный точно не из тех людей, кто отказался бы от выполнения своего воинского долга. При этом юрист характеризует Иванова как человека, которому нет равных с точки зрения строительного, инженерного опыта, в том числе связанного с оборонными сооружениями.

На вопрос о том, будут ли они обжаловать приговор, он ответил положительно. По его словам, не подать апелляцию на него стало бы грехом.

1 июля Московский городской суд решил судьбу экс-замглавы Минобороны. Бывший военный чиновник получил наказание в виде 13 лет лишения свободы и штраф в размере 100 миллионов рублей. При этом корреспонденты, присутствующие в зале суда, отмечали, что Иванов улыбался, когда судья оглашал приговор.

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