Раскрыта возможность отправки на СВО бывшего замглавы Минобороны

Адвокат экс-замглавы Минобороны Иванова допустил отправку подопечного на СВО

Осужденный за растрату бывший заместитель главы Министерства обороны России Тимур Иванов не отказался бы оказать помощь российским бойцам на СВО, если была бы возможность. Об этом изданию Daily Storm заявил его адвокат Мурад Мусаев.

Защитник экс-чиновника добавил, что данный вопрос пока на повестке дня не стоит, однако такой вариант может быть рассмотрен подопечным. По словам Мусаева, его подзащитный точно не из тех людей, кто отказался бы от выполнения своего воинского долга. При этом юрист характеризует Иванова как человека, которому нет равных с точки зрения строительного, инженерного опыта, в том числе связанного с оборонными сооружениями.

На вопрос о том, будут ли они обжаловать приговор, он ответил положительно. По его словам, не подать апелляцию на него стало бы грехом.

1 июля Московский городской суд решил судьбу экс-замглавы Минобороны. Бывший военный чиновник получил наказание в виде 13 лет лишения свободы и штраф в размере 100 миллионов рублей. При этом корреспонденты, присутствующие в зале суда, отмечали, что Иванов улыбался, когда судья оглашал приговор.