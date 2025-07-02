Во Франции отреагировали на разговор Макрона и Путина

Филиппо: Макрон созвонился с Путиным из-за страха изоляции

Телефонный разговор французского лидера Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина свидетельствует об опасении главы Франции остаться в изоляции из-за слишком агрессивной позиции в отношении Москвы. Таким образом на переговоры президентов двух стран отреагировал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, его слова приводит ТАСС.

По мнению Филиппо, на последнем саммите Североатлантического альянса Макрон понял, что становится все более изолированным в своей «ястребиной позиции». «Поэтому, возможно, он чувствует, что следует возобновить диалог», — порассуждал собеседник агентства.

Филиппо приветствовал факт разговора между Путиным и Макроном, однако призвал проявлять осторожность в отношении французского лидера, который, как он утверждает, «способен на внезапные повороты».

Ранее стало известно, что по итогам беседы Макрон выступил за продолжение переговоров с Путиным. Главы России и Франции договорились координировать подходы и вновь провести переговоры в ближайшем будущем.