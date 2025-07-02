Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:01, 2 июля 2025Наука и техника

Определен опасный тип гормональной терапии для женщин

Lancet Oncol: Комбинированная гормональная терапия повышает риск рака груди
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Некоторые виды гормональной терапии, которые назначают женщинам до 55 лет при менопаузе или после удаления матки и яичников, могут по-разному влиять на риск развития рака груди. Исследование с участием более 459 тысяч женщин из разных стран, опубликованное в The Lancet Oncology, показало: одни препараты снижают этот риск, другие — наоборот, повышают.

Речь идет о заместительной гормональной терапии (ЗГТ) — это лекарства, содержащие женские гормоны (эстроген и прогестин), которые назначают при сильных приливах, потливости, перепадах настроения и других симптомах менопаузы. Женщины, которые получали только эстроген (E-HT), имели на 14 процентов меньше шансов заболеть раком груди по сравнению с теми, кто не проходил лечение. Такой тип терапии обычно назначают только тем, у кого уже удалена матка, поскольку он может повышать риск рака эндометрия.

А вот комбинированная терапия — эстроген плюс прогестин (EP-HT), которую назначают женщинам с сохраненной маткой — наоборот, увеличивала риск рака груди: на 10 процентов в среднем, и на 18 процентов, если лечение длилось более двух лет.

Ученые подчеркивают, что перед началом гормональной терапии важно учитывать индивидуальные особенности: возраст, перенесенные операции и общее состояние здоровья. Для кого-то ЗГТ может быть безопасным способом улучшить самочувствие, а кому-то — не подойдет из-за повышенного риска онкологических заболеваний.

Ранее была раскрыта потенциальная польза витамина D в лечении рака груди. Ученые выяснили, что даже низкие дозы витамина D могут значительно повысить эффективность химиотерапии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главу азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге отпустили после допроса. Его сын сбил спецназовца и остался на свободе

    Пострадавших при атаке ВСУ на Ижевск доставили в Москву

    Порошенко дал совет Зеленскому

    На Украине раскрыли отношение Трампа к Зеленскому

    Зеленский оценил эффективность санкций против России

    На Украине объявлена воздушная тревога

    Мужчина изощренно отомстил пожаловавшемуся на него в полицию соседу

    Меркель назвала способ разрешить конфликт России и Украины

    Вскрылась схема многомиллионного хищения в российской больнице

    Названы самые опасные для здоровья виды алкоголя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости