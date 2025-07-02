Определен опасный тип гормональной терапии для женщин

Lancet Oncol: Комбинированная гормональная терапия повышает риск рака груди

Некоторые виды гормональной терапии, которые назначают женщинам до 55 лет при менопаузе или после удаления матки и яичников, могут по-разному влиять на риск развития рака груди. Исследование с участием более 459 тысяч женщин из разных стран, опубликованное в The Lancet Oncology, показало: одни препараты снижают этот риск, другие — наоборот, повышают.

Речь идет о заместительной гормональной терапии (ЗГТ) — это лекарства, содержащие женские гормоны (эстроген и прогестин), которые назначают при сильных приливах, потливости, перепадах настроения и других симптомах менопаузы. Женщины, которые получали только эстроген (E-HT), имели на 14 процентов меньше шансов заболеть раком груди по сравнению с теми, кто не проходил лечение. Такой тип терапии обычно назначают только тем, у кого уже удалена матка, поскольку он может повышать риск рака эндометрия.

А вот комбинированная терапия — эстроген плюс прогестин (EP-HT), которую назначают женщинам с сохраненной маткой — наоборот, увеличивала риск рака груди: на 10 процентов в среднем, и на 18 процентов, если лечение длилось более двух лет.

Ученые подчеркивают, что перед началом гормональной терапии важно учитывать индивидуальные особенности: возраст, перенесенные операции и общее состояние здоровья. Для кого-то ЗГТ может быть безопасным способом улучшить самочувствие, а кому-то — не подойдет из-за повышенного риска онкологических заболеваний.

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