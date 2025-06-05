Отстреливающий собак россиянин попал на видео

В Нижнем Новгороде мужчина ходил по улице с оружием и отстреливал собак

Мужчина ходил с оружием по улицам Нижнего Новгорода и отстреливал собак. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash и опубликовал видео с камеры домофона.

На кадрах видно, как одна из собак прячется за машиной, а к ней идет мужчина в светлой одежде. У него в руках предмет, похожий на оружие, из которого он, предположительно, стреляет ей вслед.

По данным канала, все произошло в Сортировке. Стрелявшего по собаке ищут, жильцы собираются писать на него заявление в полицию.

Ранее в Хакасии сотрудники полиции задержали стрелявшего из ружья через дверь своей квартиры мужчину.