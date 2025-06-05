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16:36, 5 июня 2025Бывший СССР

Парламент Украины принял закон о пропавших без вести солдатах ВСУ

Рада учредила двухлетний срок признания пропавших без вести солдат ВСУ погибшими
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пропавших без вести, признают погибшими через два года после окончания конфликта. Соответствующий закон был принят Парламентом Украины, Верховной Радой, об этом в Telegram рассказал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Физическое лицо, пропавшее без вести в связи с военными действиями, вооруженным конфликтом, может быть объявлено судом умершим после истечения двух лет со дня окончания военных действий», — сказано в публикации.

Парламентарий также отметил, что за поддержку данного законопроекта высказались 262 депутата Верховной Рады.

Ранее военный блогер Борис Рожин заявил, что число пропавших без вести военнослужащих ВСУ превышает 400 тысяч. Он отметил, что семьи пропавших без вести, в отличие от родственников официально признанных погибшими, не получают государственных выплат.

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