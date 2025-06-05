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15:37, 5 июня 2025Россия

Стало известно о подставе в одном из заданий ЕГЭ по русскому языку

E1.RU: В одном из вариантов ЕГЭ по русскому языку школьников ждал подвох
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В одном из вариантов ЕГЭ по русскому языку российских школьников ждала «подстава». Об этом стало известно из публикации портала E1.RU, который рассказал о подвохе со ссылкой на сдававших экзамен учеников, а также педагогов, ознакомившихся с заданием.

По информации издания, некорректный пример содержался в тестовой части ЕГЭ, — в двадцатом задании, где школьникам нужно было расставить пропущенные запятые.

Видно было (1) что кустик переехали колесом (2) и уже после он поднялся (3) и потому стоял боком (4) но всё-таки стоял

задание №20 из тестовой части одного из вариантов ЕГЭ по русскому языку

Как сообщила порталу преподаватель русского языка Татьяна Сычева, в этом примере запятые можно поставить как вместо цифр 1 и 4, так и вместо цифр 1, 2 и 4. «Ситуация скользкая. Это такие подводные камни, из-за которых дети могут вообще не сообразить, какой ответ верный», — подчеркнула педагог.

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Представившийся Артемом репетитор по ЕГЭ в свою очередь заявил, что экзамен не предполагает включения заданий с неоднозначной трактовкой и подчеркнул, что подать апелляцию по тестовой части будет почти невозможно.

Ранее сообщалось, что российские школьники пожаловались на осмотр с раздеванием и угрозами перед сдачей ЕГЭ.

ЖЗЛ
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