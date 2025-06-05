Похитившим бизнес-тренера с Ярославского вокзала предъявили обвинение

СК: Затолкавшим в багажник авто Щепихина вменяют похищение и превышения

Следователи предъявили обвинения шести мужчинам, затолкавшим бизнес-тренера Арега Щепихина в багажник автомобиля на Ярославском вокзале в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Им вменяют статьи 126 («Похищение») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. В ближайшее время суд изберет обвиняемым меры пресечения.

Вечером 3 июня мужчины схватили блогера на одном из столичных вокзалов, протащили через рамки металлоискателя и затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР. Его увезли в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что в отношении Щепихина велась проверка. Против него также возбудили два уголовных дела.