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14:10, 5 июня 2025Силовые структуры

Похитившим бизнес-тренера с Ярославского вокзала предъявили обвинение

СК: Затолкавшим в багажник авто Щепихина вменяют похищение и превышения
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

Следователи предъявили обвинения шести мужчинам, затолкавшим бизнес-тренера Арега Щепихина в багажник автомобиля на Ярославском вокзале в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Им вменяют статьи 126 («Похищение») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. В ближайшее время суд изберет обвиняемым меры пресечения.

Вечером 3 июня мужчины схватили блогера на одном из столичных вокзалов, протащили через рамки металлоискателя и затолкали в багажник черного Mercedes со спецсигналами и номерами серии АМР. Его увезли в неизвестном направлении.

Позже выяснилось, что в отношении Щепихина велась проверка. Против него также возбудили два уголовных дела.

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