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11:21, 5 июня 2025Ценности

Популярная 53-летняя фотомодель снялась в бикини

Британская фотомодель Лиза Сноудон снялась в темно-зеленом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lisa_snowdon

Популярная британская фотомодель, теле- и радиоведущая Лиза Сноудон снялась в откровенном образе. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

53-летняя знаменитость предстала в темно-зеленом бикини, состоящем из плавок с низкой посадкой и топа на бретелях. Поверх упомянутых изделий звезда накинула кардиган из полупрозрачной ткани.

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В то же время она продемонстрировала рельефный пресс. Образ завершили солнцезащитные очки и браслет на запястье.

Ранее в июне 59-летняя актриса показала фигуру в откровенном купальнике. Звезда фильма «Строго конфиденциально» Элизабет Херли поделилась в сторис снимком в купальнике бирюзового цвета.

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