59-летняя актриса показала фигуру в откровенном купальнике

59-летняя актриса Элизабет Херли показала фигуру в откровенном купальнике

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда фильма «Строго конфиденциально» поделилась в сторис снимком, на котором показала свою подтянутую фигуру в купальнике бирюзового цвета. На размещенном кадре видно, что изделие оформлено частично оголяющим грудь глубоким декольте.

При этом знаменитость сделала для своего образа макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла на губы розовую помаду. Кроме того, она распустила волосы, уложила их в легкие локоны и примерила круглые золотые серьги.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли разделась до бикини в саду.