Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:50, 5 июня 2025Ценности

59-летняя актриса показала фигуру в откровенном купальнике

59-летняя актриса Элизабет Херли показала фигуру в откровенном купальнике
Мария Винар

Фото: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

59-летняя звезда фильма «Строго конфиденциально» поделилась в сторис снимком, на котором показала свою подтянутую фигуру в купальнике бирюзового цвета. На размещенном кадре видно, что изделие оформлено частично оголяющим грудь глубоким декольте.

При этом знаменитость сделала для своего образа макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесла на губы розовую помаду. Кроме того, она распустила волосы, уложила их в легкие локоны и примерила круглые золотые серьги.

Ранее сообщалось, что Элизабет Херли разделась до бикини в саду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Двоих сотрудников российского информагентства задержали

    В Раде раскритиковали Зеленского из-за слов о России

    Умеров заявил об увеличении поддержки Украины по датской модели до миллиарда долларов

    Стало известно о ночных попытках прорыва ВСУ в российский регион

    59-летняя актриса показала фигуру в откровенном купальнике

    В Раде поддержали слова Путина о террористической сущности украинского государства

    Пожилая женщина отметила 103-й день рождения со стриптизером

    В США пригрозили Китаю санкциями за отказ помогать Украине

    В российском городе подпорная стена с детской площадкой рухнула на дорогу

    ВС России ударили «Занозой» по ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости