Преподаватели российских вузов сотрудничали с Великобританией в ущерб стране

ФСБ: Преподаватели вузов из 4 регионов сотрудничали с Великобританией в ущерб РФ

Преподаватели вузов из четырех регионов России сотрудничали с представителями британского фонда Oxford Russia Fund (Оксфордский российский фонд, его деятельность признана нежелательной в РФ) и распространяли литературу в поддержку ценностей ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

По данным ведомства, речь идет о сотрудниках ведущих университетов из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей. Сотрудничая с британским фондом, они распространяли в вузах литературу и пособия, пропагандирующие ЛГБТ-ценности.

Их сотрудничество могло подорвать безопасности России.

Одну из преподавательниц привлекли к ответственности по статье 20.33 («Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории России») КоАП РФ. Еще 15 людям объявлены официальные предостережения, а одному из университетов — представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности страны.

Ранее ФСБ сообшила, что британская международная организация по культурным и образовательным связям The British Council (Британский совет, признан нежелательным в России) занималась подрывной деятельностью по всему миру.

