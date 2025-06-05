Пушков высказался о конфликте Маска и Трампа

Сенатор Пушков: Трамп посыпался, не сумев удержать свои отношения с Маском

Президент США Дональд Трамп «посыпался», не сумев удержать свои отношения с Илоном Маском. Об этом заявил сенатон Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, их отношения были одной из несущих конструкций «власти Трампа».

«Конфликт между ними — сильный удар по имиджу Трампа и по республиканцам в целом. Конфликты в команде Трампа бичом его первого президентства», — уточнил он.

Пушков подчеркнул, что демократы и либеральные республиканцы постараются нарастить на этом конфликте свой политический капитал.

«Два супермена в кожаных плащах, отправившихся год назад в поход за торжество консервативной Америки, разругались вдрызг — на радость своим врагам», — заключил сенатор.

Между главой Белого дома Дональдом Трампом и американским предпринимателем Илоном Маском произошел конфликт. В конце мая стало известно, что миллиардер принял решение покинуть свой пост в администрации президента, где он занимал должность главы Департамента государственной эффективности США (DOGE).