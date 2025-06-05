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18:39, 5 июня 2025Культура

Путин процитировал Тютчева и напомнил об уважении к России

Путин произнес слова поэта Тютчева о том, что Европа должна уважать Россию
Андрей Шеньшаков

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин произнес слова великого русского поэта Федора Тютчева о том, что Европа должна учиться уважать Россию. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по вопросам культурной политики.

Путин сообщил, что Тютчев был настоящим патриотом и человеком высокой культуры.

«В одной из своих работ он обратился к европейцам, заявив, что Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе», — сказал Владимир Владимирович.

Также президент напомнил, что скоро страна будет отмечать памятную дату со дня рождения великого литератора. «В 2028 году исполнится 225 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева», — добавил он.

Ранее стало известно, что Владимир Путин присвоил звание Героя Труда писателю Александру Проханову.

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